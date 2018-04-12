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Ekonomi

Fransa'da yıllık enflasyon yüzde 1.6 ile 5.5 yılın zirvesinde

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Nisan (DHA) – Fransa’da tüketici fiyat endeksi Mart ayında yıllık enflasyon yüzde 1

12 Nisan 2018 14:19

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Nisan (DHA) – Fransa’da tüketici fiyat endeksi Mart ayında yıllık enflasyon yüzde 1.6 ile Ekim 2012’den bu yana en yüksek düzeyine çıktı.

Fransa Ulusal İstatistik Ofisi (Insee) tarafından yapılan açıklamaya göre Fransa’da tüketici fiyat endeksi Mart ayında bir ay öncesine göre yüzde 1.0 artarken, bu artışın “imalat sanayi ürünü” fiyatlarında yüzde 2.1’lik artışla desteklendiği belirtildi. Gıda fiyatları aylık bazda yüzde 0.4 artarken, tütün mamüllerinde ise fiyatlar aylık bazda yüzde 13.2 arttı.

Çekirdek enflasyon Mart ayında yüzde 0.3 artarken, yıllık bazda ise yüzde 0.9 arttı. Şubat ayında çekirdek enflasyon yüzde 0.4 gerilemiş, yıllık bazda ise yüzde 0.8 artmıştı.

Fransa’da Mart ayı enflasyonuna hizmet fiyatlarındaki artışlar, gıda ve tütün mamullerinin fiyatlarındaki artışlar yukarı yönlü etki yaparken, enerji fiyatlarındaki artış ise doğalgaz fiyatlarındaki sert yavaşlamaya bağlı olarak yavaşladı.

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