Fransa'da yerin 500 metre altındaki nükleer atık tesisinde göçük meydana geldi

Fransa'da henüz faaliyete geçmeyen yeraltındaki nükleer atık tesisinde meydana gelen göçükte bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hürriyet’in haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Meuse bölgesinde bulunan Bure kasabasında kurulan ancak henüz çalışmaya başlamayan Ulusal Nükleer Atık Tesisi İşletmesi’nin (ANDRA) yeraltındaki laboratuvarında meydana gelen göçükte en az bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı. Nükleer atıkların imha edilmesi için yerin 500 metre altına inşa edilen ve "Cigeo" projesi olarak bilinen tesis, uzun zamandır çevre örgütlerinin ve yerel halkın protestolarına neden oluyor.

Hükümet, tesisin faaliyete geçmesini öngören yasa tasarısını bu yıl içinde parlamentoya sunacağını açıklamıştı. Tesiste 2020’den itibaren nükleer atıkların stoklanmaya başlanması ve 2025’te de bu atıkların işlenme sürecine geçilmesi öngörülüyor.

Çevre Bakanı Segolene Royal, daha önce yaptığı açıklamada, 100 yıl süreyle Fransa’da nükleer atıkların imhası için çare olması beklenen bu iddialı projenin maliyetinin 25 milyar avroyu bulacağını söylemişti.