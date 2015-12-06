Fransa'da yerel seçimlerin ilk turu başladı



Fransa'da halk yerel seçimlerin ilk turu için sandık başında. 46 milyondan fazla kayıtlı seçmenin bulunduğu Fransa'da seçim nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alındı. Seçim merkezlerinin güvenliğini sağlamak için polis ve asker görevlendirildi.

Yapılan son anketler Fransa’nın aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) partisinin ilk turdan yüzde 30 oyla en güçlü parti olarak çıkacağı tahminine yer veriyor.

Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin muhafazakar Halk Hareketi Birliği (UMP) partisinin ise yaklaşık yüzde 29 oranında oy alması bekleniyor. Cumhurbaşkanı François Hollande liderliğindeki Sosyalist Parti'nin oy oranının ise yüzde 22'de kalacağı tahmin ediliyor.

Yerel seçimlerin ikinci turu ise 13 Aralık'ta yapılacak.

2017 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerini öncesindeki son seçimler olan yerel seçimlerin sembolik açıdan önemi büyük. Yerel seçimlerde özellikle ülkenin kuzeyinde büyük başarı hedefleyen Ulusal Cephe (FN) lideri Marine Le Pen'in gözünün Elysee Sarayı'nda olduğu kaydediliyor.