Fransa'da yeni yasa ilk kez uygulandı



Bu adım, Fransa'da kasım ayında kabul edilen yeni terörle mücadele yasasının ilk uygulaması olarak değerlendiriliyor.

Söz konusu 6 Fransız vatandaşının nüfus cüzdanı ve pasaportlarına 6 ay süreyle el konulduğu, ancak bu sürenin iki yıla kadar uzatılabileceği belirtildi. Fransız istihbaratının, yaşları 23 ila 28 arasında olan şahısların Suriye'ye gitme yönünde hazırlık içinde olduğu bilgisine ulaştığı bildirildi.

Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, güvenlik makamlarının incelemeye aldığı benzer durumda yaklaşık 40 ayrı dosyanın daha bulunduğunu kaydetti.