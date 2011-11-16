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Ekonomi

Fransa'da yeni tasarruf paketi yok PARİS (A.A)

16 Kasım 2011 12:37

-Fransa'da yeni tasarruf paketi yok PARİS (A.A) - 16.11.2011 - Fransa Maliye Bakanı François Baroin, ülkesinde üçüncü kemer sıkma paketi hazırlığı olmadığını söyledi. Baroin Fransa'da yayımlanan les Echos gazetesine yaptığı açıklamada, 2012 yılında tahmin edilenin yarısı kadar bir büyüme olsa da bütçe açığı hedeflerini karşılayabilecek durumda olduklarını vurgulayarak, ''Fransa'nın, gelecek yıl için büyüme tahmini hükümetin önceki tahmininin yarısı, yani yüzde 0,5 düzeyinde olsa bile bütçe açığını düşürme taahhüdünü yerine getirebiliriz'' dedi. Fransız hükümeti daha önce ülke ekonomisinin gelecek yıl yüzde 1 oranında büyüyeceği öngörüsünde bulunmuştu.  Üçüncü bir kemer sıkma planı üzerinde çalışmadıklarının da altını çizen Baroin, daha önce hiçbir hükümetin kendileri kadar cesur tedbirler almadığını belirtti. Baroin, Avro Bölgesi'ni iki yıldır tehdit eden borç krizine ilişkin Avrupa'nın daha fazla federalizme gidebileceğini belirterek, ''Avrupa Birliği Anlaşmasının olası değişimiyle birlikte daha fazla yakınlaşmamız gerekebilir'' dedi. Baroin ayrıca, ülkesinin üç uluslararası kredi derecelendirme kuruluşunda da ''AAA'' olan uzun vadeli kredi notunu korumak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.  

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