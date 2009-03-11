Fransa'da yaşlılara taksi 1 euro

Fransa'nın batısındaki 10 bin kişinin yaşadığı Fondettes kenti belediyesi, yaşlılara 1 euroluk taksi hizmeti başlattı



Şehirde toplu taşıma adına yalnızca 1 otobüs hattı bulunması nedeniyle, 65 yaş üstü şehir sakinlerinin hayatlarını kolaylaştırmak isteyen Belediye, taksi şirketleriyle anlaşarak bu yeniliği getirdi.



Yaşlılara hizmet veren taksi şoförleri, 65 yaş üstü müşterilerin kapılarına kadar gidiyor. Bu müşteriler alışveriş yaparlarken, torbalarını taşımalarına da yardımcı oluyor. Şehrin yaşlıları, bu hizmetten çok memnun kaldıklarını, bunun, hayatlarına büyük konfor getirdiğini ifade ediyorlar.



Yaşlılara 1 euro taksi kullanma hakkının, önümüzdeki aylarda Fransa'nın diğer küçük kentlerinde de yaygınlaşması bekleniyor.

