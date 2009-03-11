T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransa'da yaşlılara taksi 1 euro

Fransa'nın batısındaki 10 bin kişinin yaşadığı Fondettes kenti belediyesi, yaşlılara 1 euroluk taksi hizmeti başlattı

11 Mart 2009 02:00

Fransa'nın batısındaki 10 bin kişinin yaşadığı Fondettes kenti belediyesi, yaşlılara 1 euroluk taksi hizmeti başlattı

Şehirde toplu taşıma adına yalnızca 1 otobüs hattı bulunması nedeniyle, 65 yaş üstü şehir sakinlerinin hayatlarını kolaylaştırmak isteyen Belediye, taksi şirketleriyle anlaşarak bu yeniliği getirdi.

Yaşlılara hizmet veren taksi şoförleri, 65 yaş üstü müşterilerin kapılarına kadar gidiyor. Bu müşteriler alışveriş yaparlarken, torbalarını taşımalarına da yardımcı oluyor. Şehrin yaşlıları, bu hizmetten çok memnun kaldıklarını, bunun, hayatlarına büyük konfor getirdiğini ifade ediyorlar.

Yaşlılara 1 euro taksi kullanma hakkının, önümüzdeki aylarda Fransa'nın diğer küçük kentlerinde de yaygınlaşması bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24