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Fransa’da yapılacak grev nedeniyle THY'nin bazı seferler iptal edildi

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) FRANSA'DA hükümetin hazırladığı çalışma yasası reform paketine karşı olan 9 memur sendikası, bugün ülke çapında greve gidiyor

10 Ekim 2017 12:39

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) FRANSA\'DA hükümetin hazırladığı çalışma yasası reform paketine karşı olan 9 memur sendikası, bugün ülke çapında greve gidiyor. Grev nedeniyle Türk Hava Yolları’nın bazı seferleri de iptal edildi.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Fransa’da yapılacak genel grev nedeniyle Fransa Sivil Havacılık otoriterleri notam yayınlamıştır. Bu nedenle bu gün yapılması planlanan TK-1825 İstanbul-Paris, TK-1826 Paris-İstanbul, TK-1819 SAW-Paris, TK-1820 Paris-SAW, TK-1807 İstanbul-Lyon, TK-1808 Lyon-İstanbul, TK-1365 İstanbul-Marsilya, TK-1366 Marsilya-İstanbul, Tk-1813 İstanbul-Nice ve TK-1814 Nice-İstanbul seferleri iptal edilmiştir.”

 

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