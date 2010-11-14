-FRANSA'DA YANGIN: 7 ÖLÜ PARİS (A.A) - 14.11.2010 - Fransa'nın orta doğusundaki Dijon kentinde yabancı işçilerin kaldığı bir binada çıkan yangında 7 kişi öldü, 4'ü ağır yaralandı. İtfaiye yetkililerinin verdiği bilgiye göre, gece yarısından sonra 9 katlı binanın önündeki çöp bidonunda başlayan yangın, hızla bütün binayı sardı. Yetkililer, itfaiyenin çağrılmasından 10 dakika sonra olay yerine vardığında yangının iyice yayıldığını ve binada bulunanların dumandan dolayı dışarı çıkmakta zorlandığını söylediler. Bina sakinlerinden birçok kişi pencerelerden çıkarılırken, 130 kişinin de hafif yaralandığı ya da dumandan etkilendiği ifade edildi.