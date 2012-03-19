Fransa'da Yahudi okuluna saldırı: 3'ü çocuk 4 ölü

T24 - Fransa'nın güneybatısındaki Toulouse kentinde bir Yahudi okulunun önünde düzenlenen silahlı saldırıda üçü çocuk ve biri öğretmen olmak üzere dört kişi öldü. Görgü tanıkları, öğrencilerin Ozar Hatorah okuluna bırakıldığı bir nokta yakınlarında bekleyen bir kişinin, ateş açtıktan sonra bir motosikletle kaçtığını söylüyor.

Saldırı, 46 kilometre ötedeki Montabuan kasabasında üç Fransız askerinin motosikletli bir kişi tarafından öldürülmesinin ardından yaşandı. Fransız polisi iki saldırı arasında benzerlikler olduğunu söylüyor. Olay yerine giden Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ise, iki olay arasında bağlantı kurmak için henüz erken olduğunu belirtti.

Toulouse'a gitmekte olan Fransa Baş Hahamı Gilles Bernheim, saldırıyı "ürkütücü" diye niteledi. Kentin birçok bölgesini kordon altına alan polis, saldırganı yakalamak için operasyon başlattı. Olay yerindeki bir Fransız televizyonu muhabiri, siyah bir moped kullanan saldırganın ateşinde, ciddi şekilde yaralananlar olduğunu söylüyor.

İsrail'den kınama

Saldırı üzerine, İsrail'den de kınama geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Yigal Palmor AFP'ye yaptığı açıklamada, "Bu saldırı bizi dehşete düşürdü. Fransız yetkililerin bu trajediyi aydınlatacağına ve cinayetleri işleyenleri yargı önüne çıkaracağına inanıyoruz" dedi.

Saldırganlar aynı mı?

Geçen hafta saldırıya uğrayan üç askerin Kuzey Afrika kökenli oldukları ve Montauban'da askeri üsleri yakınında bir yerde bankamatikten para çekerken mopedli silahlı bir kişinin saldırısına uğradıkları, kasklı saldırganın kaçtığı bildiriliyor.

Bu saldırı sonrası Terörle Mücadele Masası'na bağlı altı görevliden oluşan bir ekip üst düzey bir polis yetkilisinin başkanlığında İspanya sınırına yakın kasabaya inceleme yapmaya gönderildi.

Saldırıya uğrayan üç asker de Montauban'da üslenen 17. paraşüt istihkâm birliğindendi. (BBC Türkçe)