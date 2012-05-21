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Dünya

Fransa'da vergiden kaçan zenginler soluğu Belçika'da aldı

Hollande seçim öncesi 1 milyon Euro'nun üzerinde gelir sahibi olanlara yüzde 75 oranında vergi getireceğini açıklamıştı

21 Mayıs 2012 21:01

Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı François Hollande'ın 1 milyon Euro'nun üzerinde gelir elde edenlere yüzde 75 oranında vergi getirme taahhüdü zenginleri ürküttü. Fransa'dan kaçan milyonerler soluğu Belçika'da aldı.

Hollanda'ın cumhurbaşkanı seçilmesiyle paniğe kapılan yüzlerce Fransız milyoner daha makul vergi rejimine sahip Belçika'ya yerleşme hazırlıklarına başladı.
 
Belçika'da vergi danışmanlığı yapan avukat Manoel Dekeyser, geçen hafta sadece kendisiyle 30 Fransız süper zenginin temasa geçerek Belçika'da yüksek gelirlilere tanınan vergi ayrıcalıkları hakkında bilgi aldığını belirterek, gelecek dönemde bu sayının bin 500'e kadar çıkmasını beklediğini söyledi.
 
 

4 bin milyoner Belçika'ya yerleşti

 
 
Belçika'da villa ve pahalı konut satan gayrimenkul şirketlerinin de son dönemde Fransa kaynaklı yoğun taleple karşılaştığı bildiriliyor.
 
Fransa'da halihazırda yüksek olan gelir vergileri nedeniyle 4 bin civarında Fransız milyonerin Belçika'ya yerleştiği tahmin ediliyor. Hollande'ın seçim taahhüdü olan yüzde 75 vergiyi hayata geçirmesi durumunda bu rakamın ikiye katlanması bekleniyor.
 

 

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