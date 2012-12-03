Fransa’da vergi savaşını Nutella kazandı!

Fransa'da son haftaların en çok konuşulan konusu haline gelen "Nutella Vergisi" çeşitli lobilerin baskısı üzerine şimdilik rafa kaldırıldı.

Kayhan Karaca'nın ntvmsnbc'de yer alan haberine göre; Palmiye ağaçlarından elde edilen yağlara uygulanan vergi oranının yüzde 300 oranında artırılmasını öngören bir önergesi geçen ay Fransız parlamentosunun üst kanadı olan Senato'da oy çoğunluğuyla kabul edilmişti.

Ülkenin en popüler gıdalarından Nutella'nın palmiye yağı ihtiva etmesi nedeniyle "Nutella Vergisi" olarak anılan önerge, parlamentonun alt kanadı olan Millet Meclisi'nde beklenen desteği göremedi. Fransız Yeşiller Partisi tarafından aynı amaçla sunulan bir diğer önerge henüz daha genel kurula inmeden komisyon aşamasında geri çevrildi.

Yeşiller'in desteği yetmedi

Yeşiller Partisi, Senato'da olduğu gibi Meclis'te de savunduğu önergede palmiye yağının obeziteye ve üretildiği tropikal ülkelerde ormanların yok olmasına neden olduğu tezlerini işlemişti. Ancak Yeşiller'in destek verdiği iktidardaki Sosyalist Parti'ye ve diğer sol partilere mensup milletvekillerinin çoğu önergeyi desteklemedi. Sağ partiler ise önergeyi desteklemediklerini daha önce açıklamışlardı.

'Nutella' lobisinin başarısı

Önergenin reddedilmesinde "Nutella Vergisi" tartışmasının başladığı günden bu yana palmiye yağı üreticisi ülkelerin bu vergiden ve plamiye yağına karşı "dezonformasyondan" vazgeçilmesi için açıkça yürüttükleri lobinin etkili olduğu belirtiliyor. Bu ülkelerin başında Malezya, Fildişi Sahilleri ve Nijerya geliyor. Bu ülkelerin palmiye yağı üreticileri Fransız basınına ilanlar vererek palmiye yağı hakkında son zamanlarda yayılan haberlerin "gerçeği yansıtmadığını" savunuyor.

Malzeya ve Fildişi Sahilleri'ndeki palmiye yağı üreticilerini temsil eden dernekler, bugün Le Figaro gazetesinde bir bildiri yayımlayarak, palmiye yağına karşı yürütülen kampanyanın sona erdirilmesi için Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ı "araya girmeye" çağırdılar.

Reklam kampanyasına tartışmanın sembolü haline gelen Nutella da kendi çapında katılıyor. Nutella tarafından bugün Liberation gazetesinde yayımlanan bir diğer ilanda ilanda, palmiye yağının, söylenenin aksine, sağlık için zararlı olmadığı belirtildi.