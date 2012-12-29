T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Fransa'da 'varlık vergisi' kabul edilmedi

Fransa'da yıllık gelir düzeyi 1 milyon avrodan fazla olan zenginlerin kazançlarının yüzde 75'ini vergi olarak vermelerini öngören yasa iptal edildi

29 Aralık 2012 16:48

Cumhurbaşkanı François Hollande'ın önemli seçim vaatleri arasında yer alan ve zenginlerden daha fazla vergi almayı amaçlayan "Varlık vergisi" Anayasa Konseyi tarafından iptal edildi.
    
Konseyin bugün açıkladığı karara göre, yıllık gelir düzeyi 1 milyon avrodan fazla olan zenginlerin kazançlarının yüzde 75'ini vergi olarak vermelerini öngören yasa iptal edildi.
    
Merkez sağ parti Halk Hareketi Birliği-nin (UMP) başvurusu üzerine yasayı inceleyen Anayasa Konseyi, vergi oranlarının hane başına hesaplanmasında yanlışlık yapıldığı, bu nedenle "Eşitlik ilkesine aykırı" olduğu gerekçesiyle 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek yasayı iptal etti.       
 

Yeni metin yolda

   
Konseyin bu kararının ardından Başbakanlıktan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, iptal edilen yasanın yeni bir metin ve hesaplama yöntemi hazırlanarak, yeniden yasalaşması çalışmalarına başlanacağı duyuruldu.
    
Özellikle üst gelir grubu işadamları arasında büyük tartışmalara yol açan "Varlık vergisi" uygulaması nedeniyle bazı işadamları, Fransız vatandaşlığından çıkarak, Belçika vatandaşlığına geçeceğini duyurmuştu. Bu gelişme üzerine "Dünyadaki en zengin Fransız" olarak tanımlanan ünlü moda markası Louis Vuitton'un sahibi Bernard Arnault, Belçika vatandaşlığına geçmek için resmen başvuruda bulundu. Şahsi serveti 41 milyar avronun üzerinde olduğu belirtilen Arnault'dan sonra, ünlü Fransız aktör Gerard Depardieu de vergiyi protesto etmiş ve malikanesini satışa çıkarmıştı.

ETİKETLER

fransahollandevarlık vergisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24