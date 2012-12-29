Fransa'da 'varlık vergisi' kabul edilmedi

Cumhurbaşkanı François Hollande'ın önemli seçim vaatleri arasında yer alan ve zenginlerden daha fazla vergi almayı amaçlayan "Varlık vergisi" Anayasa Konseyi tarafından iptal edildi.



Konseyin bugün açıkladığı karara göre, yıllık gelir düzeyi 1 milyon avrodan fazla olan zenginlerin kazançlarının yüzde 75'ini vergi olarak vermelerini öngören yasa iptal edildi.



Merkez sağ parti Halk Hareketi Birliği-nin (UMP) başvurusu üzerine yasayı inceleyen Anayasa Konseyi, vergi oranlarının hane başına hesaplanmasında yanlışlık yapıldığı, bu nedenle "Eşitlik ilkesine aykırı" olduğu gerekçesiyle 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek yasayı iptal etti.



Yeni metin yolda



Konseyin bu kararının ardından Başbakanlıktan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, iptal edilen yasanın yeni bir metin ve hesaplama yöntemi hazırlanarak, yeniden yasalaşması çalışmalarına başlanacağı duyuruldu.



Özellikle üst gelir grubu işadamları arasında büyük tartışmalara yol açan "Varlık vergisi" uygulaması nedeniyle bazı işadamları, Fransız vatandaşlığından çıkarak, Belçika vatandaşlığına geçeceğini duyurmuştu. Bu gelişme üzerine "Dünyadaki en zengin Fransız" olarak tanımlanan ünlü moda markası Louis Vuitton'un sahibi Bernard Arnault, Belçika vatandaşlığına geçmek için resmen başvuruda bulundu. Şahsi serveti 41 milyar avronun üzerinde olduğu belirtilen Arnault'dan sonra, ünlü Fransız aktör Gerard Depardieu de vergiyi protesto etmiş ve malikanesini satışa çıkarmıştı.