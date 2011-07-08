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Dünya

FRANSA'DA ''VAHŞİ BATI'' USULÜ TREN SOYGUNU PARİS (A.A)

08 Temmuz 2011 20:27

-FRANSA'DA ''VAHŞİ BATI'' USULÜ TREN SOYGUNU PARİS (A.A) - 08.07.2011 - Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde, Amerikan ''vahşi batı'' filmlerini aratmayan bir tren soygunu düzenledi. Maskeli yaklaşık 20 soyguncu, perşembe akşamı geç saatlerde demir rayların üzerine bariyer kurarak durdurdukları bir yük trenini soydu. Vagonlardaki malları yağmalayan soyguncular, daha sonra gecenin karanlığında kayıplara karıştı. Marsilya polisi, soyguncuları yakalamak için bölgede geniş çaplı bir operasyon başlattı. Soyguncuların çaldıkları mallar ve bu malların piyasa değeri konusunda şu ana kadar bir açıklama yapılmadı. Fransız Ulusal Tren Yolları İdaresi, daha önce de trenlerde soygunlar olduğunu, ancak ''vahşi batı'' filmlerini andıran bu türlü bir soyguna ilk defa şahit olduklarını belirtiyor. Mafya ve yeraltı dünyasının etkili olduğu Marsilya kenti, silahlı soygun gibi suçlarda ülke genelinde ilk sıralarda yer alıyor.

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