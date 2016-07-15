Fransa’da ulusal yas



Fransa Milli Günü kutlamaları sırasında Nice kentinde düzenlenen ve 84 kişinin öldüğü saldırıda hayatını kaybedenler arasında çocukların da olduğu tahmin ediliyor. Görgü tanıklarının AFP haber ajansına aktardığı bilgilerde, bir kamyonun havai fişek gösterisinin ardından yerel saatle 23.00 sıralarında eve gitmek isteyen kalabalığın arasına hızla girdiği belirtildi. İnsanların paniğe kapıldığı, bağırarak kamyondan kaçmaya çalıştığı, bunların arasında çocukların da olduğu ifade edildi. Nice Martin gazetesi de hastaneye kaldırılan yaralılar arasında 50'den fazla çocuğun olduğunu yazdı.

Saldırı sırasında polis tarafından öldürülen saldırganın kimliği belirlendi. Failin 31 yaşındaki Tunus asıllı Fransız vatandaşı olduğu belirtildi. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, radikal İslamcı gruplarla ilişkisine dair bilgi bulunmuyor. Polisin Nice'in yanı sıra farklı kentlerde saldırıyla ilgili operasyonlarını sürdürdüğü bildirildi. AFP ajansının görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde, failin evinde de arama yapıldığı belirtildi.

Ulusal yas ilân edildi

Fransa Ulusal Günü kutlamaları sırasında Nice'de düzenlenen saldırının ardından ülkede üç günlük yas ilan edildi. Başbakan Manuel Valls, bugün Paris'te Güvenlik Kurulu'nun toplantısının ardından yaptığı açıklamada, cumartesi gününden pazartesiye kadar ülkede yas ilan edildiğini, kamu binalarından bayrakların bugünden itibaren yarıya indirileceğini söyledi.

Ülkeyi birliğe çağıran Valls, “teröristlerin hedefinin korku ve panik yaymak olduğunu” belirtti. Özellikle ulusal bir bayram gününde düzenlenen bu saldırının ülkenin birliğini hedef aldığına işaret eden Valls, “terörizmin bize yönelik yürüttüğü bir savaşla karşı karşıya olduklarını” söyledi. “Fransa'nın terörle yaşamak zorunda olduğunu” belirten Valls, birliktelik çağrısı yaptı.

Saldırının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Francois Hollande da “bütün Fransa'nın teröristler tarafından tehdit edildiğini” söyleyerek “Topraklarımıza saldırı düzenleyen herkesten hesabını soracağız" diye sözlerini sürdürdü. Hollande, 13 Kasım 2015'de yürürlüğe giren olağanüstü hal uygulamasının üç ay daha uzatılacağını da sözlerine ekledi.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Nice'deki saldırı ülkede tedirginliği artırdı. Amerikalı şarkıcı Rihanna'nın bu akşam Nice'de vermeyi planladığı konser ile bir caz festivali iptal edildi.

Fransa bisiklet yarışı Tour de France'da da güvenlik önlemleri artırıldı. Organizatörlerin verdiği bilgiye göre, yarışın ülkenin güneydoğusunda bugün koşulacak 13'üncü etabında 37 kilometrelik yol boyunca 600 güvenlik görevlisi konuşlandırıldı.

Fransa Başbakanı Valls ayrıca Nice saldırısının ardından ülkede yedek jandarmaların da göreve çağrıldığı belirtildi. Orduya bağlı olan jandarma, gerektiğinde polisin görevlerini üstleniyor. Ancak Fransa'nın kaç yedek jandarmayı görevlendireceği açıklanmadı.

Fransa özellikle 2015 yılının başından beri radikal İslamcı terörün hedefinde olan ülkeler arasında bulunuyor. 7 Ocak 2015 tarihinde mizah dergisi Charlie Hebdo'ya düzenlenen saldırıda 12 kişi yaşamını yitirdi. 13 Kasım 2015 tarihinde Paris'te düzenlenen saldırılarda ise 130 kişi hayatını kaybetti.