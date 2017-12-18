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Dünya

Fransa’da ulusal posta servisinden “Ebeveynlerime göz kulak ol” hizmeti

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Aralık (DHA) – Fransa’da ulusal posta servisi La Poste “Ebeveynlerime göz kulak ol” adlı bir hizmet başlattı

18 Aralık 2017 14:01

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Aralık (DHA) – Fransa’da ulusal posta servisi La Poste “Ebeveynlerime göz kulak ol” adlı bir hizmet başlattı. Bu hizmette La Poste görevlileri günlük rotalarında ilerlerken yaşlı bireylerin sağlığını ve durumunu kontrol etmek için evlerine beş-on dakikalık kısa ziyaretler gerçekleştirecek ve yalnız yaşamakta olan bu bireylerin uzakta yaşayan çocuklarını bir sorun yaşadıkları durumlarda bilgilendirecek. 
Fransızcada “Ebeveynlerime göz kulak ol” anlamına gelen “Veiller sur mes parents” isimli hizmette yurtdışında veya ailesinden uzakta yaşayan ulusal posta müşterileri Fransa’da yaşayan akrabalarının durumunu takip edebilecek. Posta görevlileri günlük rotalarında bu kişilere uğrayarak beş on dakika sohbet ederek “Nasılsınız, herhangi bir şeye ihtiyacınız var mı? Alışveriş yapmamı ister misiniz? Doktor ihtiyacınız var mı?” gibi sorular yöneltecek. 
La Poste çalışanının hatır sorduğu yaşlı birey tarafından imzalandıktan sonra bu yanıtlar bir uygulama aracılığıyla mesaj veya email olarak kişinin durumunu merak eden akrabaya gönderilecek.
Ayda bir ila altı ziyaret arasında değişen hizmetin ücreti ise haftada bir ziyaret için aylık 19.90 euro ve haftada altı ziyaret için 139.90 euro olarak belirlendi. Hizmete yaşlıların acil yardım çağırabileceği bir bileklik de dahil. (Fotoğraflı)

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