Fransa'da Ulusal Cephe lideri Le Pen, babasını disiplin kuruluna sevk etti

Fransa'da aşırı sağcı parti Ulusal Cephe (FN) lideri Marine Le Pen, ırkçı söylemleri sebebiyle tepki çeken FN'in kurucu onursal başkanı babası Jean Marie Le Pen'in parti disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

TF1 televizyonuna konuşan Le Pen, babasını kastederek, "Ulusal Cephe içerisinde bulunanların, partinin görüşüne aykırı kendi kişisel fikirlerini dile getirmesine hiç kimse bir anlam veremiyor" dedi. Le Pen, partinin kurucusu 86 yaşındaki Jean Marie Le Pen'in disiplin kuruluna çağrıldığını kaydetti. Babasına sert sözlerle yüklenen Marine Le Pen, Fransızların son dönemde partinin savunduğu ilkelere aykırı, babası tarafından tırmandırılan provokasyona şahit olduğunu dile getirdi. Babasına çağrıda bulunan Le Pen, "Jean Marie Le Pen, belki siyasi sorumluluklarını sonlandırmalıdır. Derin bir rahatsızlık var. Bu duruma bir son vermelidir. O bunu yapabilir." diye konuştu.

Babasıyla arasında derin fikir ayrılığı bulunduğuna da dikkat çeken Le Pen, babasının hala görevdeki bir parti yöneticisi gibi konuşmayı sonlandırması isteğinde bulundu. Aşırı sağ parti lideri, aralık ayında düzenlenecek bölgesel seçimlerde Alpes Cotes d'azur'dan aday olmayı düşünen babasının adaylığına karşı olduğunu da bir kez daha yeniledi.

Baba-kız iki siyasetçi arasındaki tansiyon geçen hafta Jean Marie Le Pen'in, “Gaz odaları abartılıyor, halbuki 2. Dünya Savaşı’nın küçük bir detayıdır” ifadeleri ile yükselmişti.

Son olarak ikili arasındaki ilişkiler, baba Le Pen'in aşırı sağ eğilimli Rivarol gazetesine verdiği mülakatla kopma noktasına geldi. Baba Le Pen röportajda, 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerle işirliği yapan Fransız Maraşal Philippe Petain'a destek veren açıklamalarda bulunmuştu.

2011 yılında parti yönetimini babası Jean Marie Le Pen'den devraldıktan sonra FN'i daha geniş kitlelere ulaştırmayı başaran Marine Le Pen, şimdiden 2017 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de en güçlü adaylarından biri olarak gösteriliyor. Fransız medyası, Marine Le Pen'in görünürdeki en zayıf tarafının ise partinin onursal başkanlığı görevini yürüten babası Jean Marie Le Pen'in olduğunu öne sürüyor.

1972'de kurduğu FN'in 2011 yılına kadar genel başkanlığını yürüten baba Le Pen'in Fransız kamuoyunda imajı da oldukça kötü. Son olarak gerçekleştirilen ankette Fransızların yüzde 91'i Jean Marie Le Pen hakkında olumsuz görüş belirtmiş, ankete katılanların yüzde 93'ü baba Le Pen'i 'provokatör', yüzde 85'i ise 'ırkçı' olarak nitelendirmişti.