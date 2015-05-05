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Dünya
Deutsche Welle

Fransa'da Ulusal Cephe kurucusu Le Pen'in üyeliği askıya alındı

Aşırı sağcı Ulusal Cephe'ye 40 yıl boyunca genel başkanlık yapan Jean-Marie Le Pen'in üyeliği askıya alındı. Parti liderliğini bundan 4 yıl önce devralan kızı Marine, babasının parti adına konuşmasını istemiyor.

05 Mayıs 2015 14:43


Ulusal Cephe yönetim kurulu dün partinin kurucusu Jean-Marie Le Pen'in durumunu görüştü. 86 yaşındaki Jean-Marie Le Pen, son açıklamalarında Nazi Almanyası'nın toplama kamplarındaki gaz odalarını "tarihin bir ayrıntısı" olarak tanımlamıştı.

Ulusal Cephe'nin genel başkanlığını 2011 yılında devralan kızı Marine Le Pen, babasının beyanatlarının partinin çizgisiyle uyuşmadığını savunuyor. Marine Le Pen, önceki gün yaptığı açıklamada, "babasının Ulusal Cephe adına konuşamayacağını" bildirmişti.

Onursal başkanlık unvanı da tehlikede

Ulusal Cephe yönetim kurulu Jean-Marie Le Pen'in parti üyeliğinin askıya alınmasını kararlaştırdı. Jean-Marie Le Pen'in onursal başkanlık unvanı da elinden alınabilir. Bunun için üç ay içinde bir oylama öngörüldü.

1972'de Ulusal Cephe'nin kurucuları arasında yer alan ve 40 yıl boyunca liderliğini yapan Jean-Marie Le Pen, parti üst yönetiminin kararına tepki gösterdi. Karara itiraz edeceğini açıklayan Jean-Marie Le Pen, kızını da sert ifadelerle eleştirdi.

'Ulusal Cephe'de sırtınızdan vuruyorlar'

"Sosyalistler, muhafazakârlar ve diğer büyük partilerde size doğrudan saldırıyorlar. Ulusal Cephe'de ise sırtınızdan vuruyorlar" ifadesini kullanan Jean-Marie Le Pen, 2017'de yapılacak Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kızına "şimdilik" destek vermeyi düşünmediğini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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