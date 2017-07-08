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Fransa'da Türk vatandaşı çöp kamyonunun altında kaldı

Belediye Başkan Yardımcısı Cousin, şimdilik kimseyi suçlamak istemediğini belirtti

08 Temmuz 2017 18:50

Fransa’da belediye işçisi olarak çalışan Türk vatandaşı Hüsamettin Çamur, sabah servisi sırasında çalıştığı belediyeye ait kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti.

Fransa’nın başkenti Paris’in güneyindeki Orleans’da sabah 7’de 45 yaşındaki 4 çocuk babası Çamur, çalıştığı belediyeye ait temizlik kamyonunun altında kaldı. Belediye Başkan Yardımcısı Thierry Cousin, Orleans’da ilk kez böyle bir kazaya şahit olduklarını söyledi.

Belediyeye ait temizlik kamyonunun  tekerleğinin altına sıkışan Türk vatandaşı olay yerinde hayatını kaybetti. Orleans Belediye Başkan Yardımcısı Thierry Cousin, Çamur’un geri geri manevra yapan kamyonun altında kaldığını kazanın öngörülmez bir kaza olduğu ayrıca çalışanların kısa süreli çalışanlar olmadığını belirterek kadrolu çalışan ekibin tecrübeli olduğuna dikkat çekti.

Başkan yardımcısı  Cousin, soruşturmanın gerçeği ortaya çıkaracağını şoförün geri geri gelmesi ile ilgili yasak bulunmadığını, kazanın meydana geldiği sokağın tek yön olduğunu söyledi. Şoförün bu hareketinin izahı olamayacağını da söyleyen Cousin, şimdilik kimseyi suçlamak istemediğine vurgu yaptı. Kazada hayatını kaybeden Hüsamettin Çamur, uzun zamandır belediyede temizlik işçisi olarak çalışıyordu. (DHA) 

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