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Dünya

Fransa’da Türk Öğrenci Kongresi toplanıyor

10 Nisan 2009 03:00


İkinci Fransa Türk Öğrenci Kongresi yarın Strasbourg kentinde başlayacak.

İki gün sürecek kongreye, "Kariyer" ve "Kültür" ana temalarında düzenlenecek oturumlar damgasını vuracak. Kongre, Fransa'da öğrenim gören 500'e yakın Türk öğrenciyi bir araya getirecek. Öğrenciler hem bireysel sorunlarına hem toplumsal meselelere kongre boyunca cevap ve çözümler arayacak.

Kongre programında konferans ve söyleşilerin yanı sıra "Fransa'da öğrenci olmak" başlıklı fotoğraf sergisi, kısa film gösterimleri ve konser organizasyonu yer alıyor.

Fransa Türk Öğrenci Kongresi'nin bu yılki onur konuğu Fransa'nın eski başbakanlarından Michel Rocard olacak. Kongrenin açılışını yapacak olan Rocard, ayrıca "küreselleşme çağında kariyer haritasının belirlenmesi" konulu konferansta konuşacak.

Türkiye Yatırım Ajansı Fransa Temsilcisi François Bernard, Strasbourg Ticaret Odası Başkanı Jean Louis Hoerle,TÜSİAD Avrupa Temsilcisi Bahadır Kaleağası, Bilgi Üniversitesi İletişim Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Haluk Şahin, Odyssee Sineması Direktörü Faruk Günaltay ve Strasbourg Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim görevlisi Ragıp Ege de konuşmacılar arasında yer alıyor.

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