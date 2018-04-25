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Ekonomi

Fransa'da tüketici güveni Nisan'da hafif yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul, 25 Nisan (DHA) – Fransa’da hane halklarının ekonomiye güveni Nisan ayında hafif bir yükselişle 100’den 101 düzeyine yükseldi

25 Nisan 2018 13:05

Hilal Sarı / İstanbul, 25 Nisan (DHA) – Fransa’da hane halklarının ekonomiye güveni Nisan ayında hafif bir yükselişle 100’den 101 düzeyine yükseldi.
Fransa Ulusal İstatistik Ofisi (Insee) tarafından açıklanan verilere göre Nisan ayında Fransa’da tüketici güven endeksi neredeyse hiç değişmedi ve 1 puan artışla 101 düzeyine yükseldi.
Insee’den yapılan açıklamaya göre Fransa’da hane halklarının gelecek 12 ay için finansal durum beklentileri 1 puan artışla iyimserliğe işaret ederken, geçen 12 ay için finansal durum değerlendirmeleri ise 2 puan düşüşle kötüleşti.
Büyük satın almalar yapmak için uygun bir zaman olduğunu düşünen hane halklarının payı 2 puan artarken, mevcut tasarruf kapasiteleri ise Mart ayına göre değişmedi. Gelecek 12 ayda tasarruf yapmayı düşünenlerin oranı ise 1 puan düşüşle hafif geriledi.

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