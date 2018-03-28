Fransa'da tüketici güveni beklendiği gibi 100 düzeyinde

Hilal Sarı / İstanbul, 28 Mart (DHA) - Fransa’da tüketici güven endeksi Mart ayında, bir önceki ayda olduğu gibi, Ekim 2017’den bu yana en düşük düzey olan 100 düzeyinde gerçekleşti.

Ocak ayında 104 düzeyinde olan tüketici güven endeksi, Şubat ayında 100’e gerilemişti.

Ekonomik koşullara bağlı olarak tüketicilerin durumlarını belirleyen bu veri, Fransa\'daki iki bin hanehalkıyla yapılan, ekonominin geleceğine ilişkin anket sonuçlarından oluşturuluyor.

Beklenenden yüksek bir değer çıkması euro için pozitif/boğa, beklenenden düşük bir değer çıkması euro için negatif/ayı piyasası anlamına geliyor.