Fransa'da tüketici güveni Ağustos'da değişmedi

Hilal Sarı / İstanbul, 28 Ağustos (DHA) – Fransa tüketici güveni Ağustos’ta Temmuz’daki düzeyinden değişmeyerek 97 olarak gerçekleşti.

Fransa Ulusal İstatistik Ofisi (Insee) verilerine göre;

“Hanehalklarının ekonomiye olan güveni Temmuz’daki düzeyinden değişmedi ve Ağustos ayı için beklentilere paralel 97 olarak açıklandı.

“Ağustos ayı, Fransa tüketici güven endeksinin uzun vadeli ortalamasının (100) ardarda altında kaldığı dördüncü ay oldu.

“Tasarruf yapılması için uygun bir zaman olduğunu düşünen tüketicilerin sayısında belirgin bir artış gözlemlenirken, tasarruf kapasitesi ise hafif geriledi.”