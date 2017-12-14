Fransa'da tren öğrencileri taşıyan otobüse çarptı: Ölü ve yaralılar var

Fransa'nın güneyindeki Perpignan kasabasında tren ile öğrenci taşıyan otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 çocuk öldü, 7'si ağır olmak üzere 19 kişi yaralandı.

Habertürk'te yer alan habere göre, 13-17 yaş aralığında bulunan öğrencileri taşıyan otobüse, hemzemin geçitten geçerken tren çarptı. Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kazada 4 çocuğun öldü, 7'si ağır olmak üzere 19 kişi yaralandı.

Fransız polisi, trenin hemzemin geçitten geçmeye çalışan otobüsün arka tarafına çarptığını belirtti.