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Dünya

Fransa'da tren öğrencileri taşıyan otobüse çarptı: Ölü ve yaralılar var

Fransa İçişleri Bakanlığı kazada 4 çocuğun öldüğünü, 19 kişinin de yaralandığını açıkladı

14 Aralık 2017 23:30

Fransa'nın güneyindeki Perpignan kasabasında tren ile öğrenci taşıyan otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 çocuk öldü, 7'si ağır olmak üzere 19 kişi yaralandı.

Habertürk'te yer alan habere göre, 13-17 yaş aralığında bulunan öğrencileri taşıyan otobüse, hemzemin geçitten geçerken tren çarptı. Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre,  kazada 4 çocuğun öldü, 7'si ağır olmak üzere 19 kişi yaralandı.

Fransız polisi, trenin hemzemin geçitten geçmeye çalışan otobüsün arka tarafına çarptığını belirtti. 

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