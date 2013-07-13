Fransa'da tren kazası: 6 ölü

Fransa'da meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 22'si ağır çok sayıda kişi de yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, yerel saatle 18.45'te Paris'in güneyinde meydana geldi.

Limoges-Paris seferi yapan ve içerisinde 370 yolcu bulunan tren, Brétigny-sur-Orge Garı'nda raydan çıktı.

Trenin vagonları, peronlarda bekleyenlerin üzerine devrildi.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazanın sinyalizasyon hatasından kaynaklanmış olabileceği bildirildi.

Olay yerine giderek incelemelerde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 22'si ağır çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ölü sayısı daha önceden 7 olarak açıklanmıştı.



1988'den sonra en büyük kaza



Bu arada Paris-Limoges seferi yapan trenin Brétigny-sur-Orge Garı'nda raydan çıkmasının, 1988'de Lyon'da meydana gelen ve 56 kişinin öldüğü kazadan sonra en büyük kaza olduğu belirtildi.

27 Haziran 1988'de Paris-Lyon seferini yapan tren Lyon yakınlarındaki metro istasyonunda bekleyen bir başka trene çarptı. Yaklaşık 70 kilometre hızla giderken kafa kafaya çarpışan trenlerde bulunan 56 yolcu hayatını kaybetti, 57 kişi ise yaralandı. Sinyalizasyon hatası sonucu Z 5300 tipi iki trenin karıştığı kaza, 1938'de kurulan Ulusal Demiryolu Şirketi'nin (SNCF) en ağır kazası olarak tarihe geçti.