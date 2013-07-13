T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransa'da tren kazası: 6 ölü

Fransa'da meydana gelen tren kazasında 6 kişi hayatını kaybetti

13 Temmuz 2013 12:00

Fransa'da meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 22'si ağır çok sayıda kişi de yaralandı.
 
Edinilen bilgiye göre kaza, yerel saatle 18.45'te Paris'in güneyinde meydana geldi.

Limoges-Paris seferi yapan ve içerisinde 370 yolcu bulunan tren, Brétigny-sur-Orge Garı'nda raydan çıktı.

Trenin vagonları, peronlarda bekleyenlerin üzerine devrildi.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazanın sinyalizasyon hatasından kaynaklanmış olabileceği bildirildi.

Olay yerine giderek incelemelerde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 22'si ağır çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ölü sayısı daha önceden 7 olarak açıklanmıştı.


1988'den sonra en büyük kaza


Bu arada Paris-Limoges seferi yapan trenin Brétigny-sur-Orge Garı'nda raydan çıkmasının, 1988'de Lyon'da meydana gelen ve 56 kişinin öldüğü kazadan sonra en büyük kaza olduğu belirtildi.

27 Haziran 1988'de Paris-Lyon seferini yapan tren Lyon yakınlarındaki metro istasyonunda bekleyen bir başka trene çarptı. Yaklaşık 70 kilometre hızla giderken kafa kafaya çarpışan trenlerde bulunan 56 yolcu hayatını kaybetti, 57 kişi ise yaralandı. Sinyalizasyon hatası sonucu Z 5300 tipi iki trenin karıştığı kaza, 1938'de kurulan Ulusal Demiryolu Şirketi'nin (SNCF) en ağır kazası olarak tarihe geçti.

ETİKETLER

fransatren kazası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24