Fransa'da trafik faciası, 42 ölü

Fransa'nın güneybatısında Bordeaux kenti yakınlarındaki kazada bir kamyon ve otobüs çarpıştı. Kazada 42 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Kamyon şoförünün de ölüler arasında olduğu ifade edildi. Yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonrası yangın çıktığı belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, resmi bir ziyaret için bulunduğu Yunanistan'da kazayla ilgili açıklamada bulundu. Kazayı "korkunç bir trajedi" olarak nitelendiren Hollande, hükümetin kaza sonrası seferber olduğunu söyledi.

Son 30 yılın en büyük kazası





Fransa İçişleri Bakanlığı yetkilileri, kazada hayatını kaybedenlerin tamamının Fransız vatandaşı olduğunu açıkladı. Otobüste tatile giden emeklilerin olduğu açıklandı.



Kaza, Fransa'da son 30 yılın en büyük trafik kazası olarak kayıtlara geçti