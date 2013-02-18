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Dünya

Fransa'da terörü öven iş adamının para ve varlıkları donduruldu

Ekonomi Bakanlığı tarafından resmi gazetede yayınlanan genelgede, yaklaşık 30 yıldır Fransa'da yaşayan Cezayirli iş adamının bankadaki para ve mal varlıklarının dondurulduğu bildirildi

18 Şubat 2013 20:54

Fransa'da, "terörü övdüğü ve silahlı mücadele çağrısı yaptığı" iddia edilen Cezayirli iş adamının bankadaki para ve varlıkları donduruldu.

Ekonomi Bakanlığı tarafından resmi gazetede yayınlanan genelgede, yaklaşık 30 yıldır Fransa'da yaşayan Cezayirli iş adamının bankadaki para ve mal varlıklarının dondurulduğu bildirildi.

Bankaya para çekmeye gittiğinde para ve mal varlığının dondurulduğunu anlayan Cezayirli iş adamının karara itiraz etmek için iki ay içinde mahkemeye gitme hakkı bulunuyor.

Bazı imamlar hakkında sınır dışı kararları çıkartılmıştı

Fransa'da son aylarda özellikle cumhuriyet ilkelerine aykırı konuşmalar yaptığı ve terörü övdüğü gerekçesiyle bazı imamlar hakkında sınır dışı kararları çıkartılmıştı.

Fransa Meclisi son olarak, yurt dışındaki kamplarda silahlı eğitim gören Fransız vatandaşlarına mahkumiyet cezası öngören bir yasa tasarısını kabul etmişti

 

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