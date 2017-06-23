Fransa'da terörle mücadele için yeni adımlar

Fransa'da OHAL 13 Kasım 2016'da düzenlenen Paris saldırısının ardından ilan edilmesinin ardından dün 6'ncı kez uzatıldı. Uygulamanın daha da uzatılması gündemde.

Fransız hükümet kaynakları kabinenin kabul ettiği yeni terörle mücadele yasasıyla OHAL'den kademeli olarak çıkılabileceğini, OHAL'de bazı kurumlara tanınan yetkilerin yeni düzenlemeyle daha hafif bir düzeyde devam edeceği belirtildi.

Yeni düzenlemeyle ev ve iş yerlerindeki arama yetkileri genişletiliyor. Buna göre şüphelilerin oturduğu bölgeden uzaklaşmaları yasaklanabilecek, OHAL durumunda zanlılara ev hapsi uygulanabilecek.

Yeni yasa terör propagandası yaptığı düşünülen bazı ibadethane ve camilerin kapatılabilmesine ayrıca kapsamlı organizasyonlar için geniş güvenlik bölgelerinin oluşturulabilmesine imkan tanıyor.

"Terör tehdidi daimi"

Hükümet Sözcüsü Christophe Castaner, kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada "terörün daimi bir tehdit olduğunu" söyledi. Castener bu yüzden de terörle mücadele için yasal zeminin OHAL dışında da güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yeni terörle mücadele yasası ve OHAL'in uzatılması kararının Fransız parlamentosu tarafından da onaylanması gerekiyor.

Fransa'da 2015 yılı başından itibaren düzenlenen İslamcı terör saldırılarında 239 kişi hayatını kaybetti. Son olarak Pazartesi günü Elysée Sarayı önünde İslamcı bir kişi polise saldırmıştı. Olayda saldırgan dışında hayatını kaybeden olmadı.

Yeni terörle mücadele yasasının görüşüldüğü kabine toplantısı Fransa'da kurulan yeni hükümetin de ilk toplantısı olma özelliğini taşıyor.

Macron'un Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketinin (LREM), Demokrasi Hareketi (MoDem) ile kurduğu ittifak, pazar günü yapılan milletvekili genel seçiminin ikinci turu sonucunda Ulusal Mecliste 577 milletvekilliğinin 350'sini kazanarak çoğunluğu elde etmişti.

Perşembe günü Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan Philippe'in kurduğu yeni hükümeti onayladı.

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DW/dpa, MK/BÖ/GA