Fransa'da 'terör' önlemleri: Öğrenciler okul içinde sigara içebilecek

Fransa'da bazı okullar, Paris saldırılarından sonra gündeme gelen önlemler çerçevesinde, sigara içen öğrencilere sokaklarda "terörün hedefi olmamaları" için okul içinde sigara içmelerine müsade etmeye başladı.

BBC Türkçe'deki haberede göre, Eğitim sendikası SNPDEN, Kasım ayındaki Paris saldırılarından günler sonra bu yönde önlemler alınması çağırısında bulunmuş, Sağlık Bakanlığı ise reddetmişti.

SNPDEN geçen hafta çağrısını yeniledi. Fakat bir sendika yetkilisi bazı okulların bakanlığın resmi onayı olmadan da okul içinde sigara içilmesi uygulamasına başladığını duyurdu.

Hükümetin istatistiklerine göre Fransız gençlerin üçte biri sigara içiyor.

France Info'ya konuşan SNPDEN Başkan Yardımcısı Michel Richard, "Sokaklarda toplanan öğrenciler çok büyük bir risk oluşturuyor, tütün tüketiminin oluşturduğu tehlikeden daha büyük bir risk" dedi.

Michel, sendikanın sigara içmekle bağlantılı tehlikeleri azaltma girişiminde bulunmadıklarını fakat "özellikle bu bağlamda daha büyük risklere karşı korumanın gerekli olduğunu" söyledi.

Yetkili ayrıca, bazı okulların resmi onay çıkmadan önlemleri uygulamaya başladıklarını belirtti.

Fransa Sağlık Bakanlığı, sendikanın okulların içinde sigara içilmesine izin verilmesi yönündeki ilk talebi reddetmişti. Bakanlık reddine gerekçe olarak da Fransa'da devam eden olağanüstü hal durumunun 'sigara içme yasaklarını etkilememesini' gösterdi.

Fransa Başbakanı Manuel Valls, geçen ay BBC'ye açıklamasında olağanüstü hal durumunun 'gerekli görüldüğü sürece' devam edeceğini söyledi.

Olağanüstü hal, Fransız yetkililere yargı kararı olmadan şüphelileri ev hapsine atma ve baskın düzenleme hakkı tanıyor.