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Dünya

Fransa'da tecavüzcüye hadım tartışması

Fransa Adalet Bakanı Michelle Aliot-Marie, “Bu istek ciddi olarak düşünülebilir” diye konuştu.

24 Ekim 2009 03:00

Ağustos 2007’de Fransa’nın kuzeyindeki Roubaix kentinde 5 yaşındaki Türk çocuğu Enis’i kaçırıp tecavüz eden sabıkalı tecavüzcü Francis Evrard’ın, ağır cezadaki duruşmasına 10 gün kala Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’ye mektup yazarak fiziki anlamda hadım edilmeyi yani hayalarının ameliyatla kesilmesini istemesinin ardından, Fransa Adalet Bakanı Michelle Aliot-Marie, “Bu istek ciddi olarak düşünülebilir” diye konuştu.

Bakan verdiği demeçte, “Birisi, ‘tehlikeli olduğumu biliyorum, öyle olmak istemiyorum ve güdülerimden kurtulmak istiyorum’ diye önümüze gelirse buna kafa yormalıyız” dedi. Aliot-Marie, konunun parlamentoda da ele alınabileceğini belirtti.

Enis’in babası Mustafa Kocatürk, tecavüzcünün Nicolas Sarkozy’ye yazdığı mektuptan sonra yaptığı açıklamada, “Evrard duruşmaya 10 gün kala, yasada yeri olmadığını bildiği bu isteği ortaya atarak bizimle alay ediyor. Bu bir strateji” diye konuşmuştu.

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