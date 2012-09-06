Fransa'da tatil yapan İngiliz aileye silahlı saldırı

Fransa Alpler’inde tatil yapan İngiliz aile kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından saldırıya uğradı. 5 kişinin öldüğü saldırı gerçekleştikten 8 saat sonra annesinin cesedinin altına saklanmış 4 yaşında bir kız çocuğu bulundu.



Fransa Alpleri’ndeki Annecy gölünün kıyısında park halindeki araçta aynı aileden 4 kişinin cesedi bulundu.

Oradan bisikletiyle geçmekte olan bir turistin ihbarıyla olay yerine gelen polis arabanın dışında da bir kişinin cesedine rastladı.

Olaydan 8 saat sonra inceleme için aracın içinden çıkarılmayan annenin cesedinin altından 4 yaşındaki bir kız çocuğu çıktı.

Fransız polisi aracın plakasından İngiltere’den geldikleri belirlenen aileden baba, anne ve anneanne ile 3 çocuklarından birinin silahlı saldırı sonucu hayata veda ettiğini bildirdi.

Ailenin 8 yaşındaki kızlarının vücuduna 3 kurşun isabet ettiği, çocuğun hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Olayla ilgilenen savcı Eric Maillaud BBC’ye yaptığı açıklamada cesetlerin kimliklerinin belirlenmek üzere olduğunu söyledi.

Polis bölgeyi kapattıktan sonra araçtaki kız çocuğunun fark edildiğini söyleyen Maillaud sözlerine şöyle devam etti:

“Kız çocuğu annesinin bacaklarının altına gizlenmişti. Silah seslerini duyduktan sonra korkudan mı oraya saklandı yoksa orada sıkıştı mı, bilemiyoruz.

İngilizce konuşuyor. Bize bağırışlar duyduğunu söyledi. Olaydan yara almadan kurtuldu.”

İncelemelerini sürdüren polis aracın dışında cesedi bulunan kişinin olayı gördüğü için suçlular tarafından susturulmak amacıyla öldürülmüş olabileceğini belirtti.