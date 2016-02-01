Fransa'da tacizci kocasını öldüren kadına af

Fransa'da kendisine ve çocuklarına şiddet uygulayan kocasını öldüren Jacqueline Sauvage, Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande tarafından affedildi. 68 yaşındaki kadına Ekim 2014'te 10 yıl hapis cezası verilmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın sarayından yapılan açıklamada, Sauvage'ın kalan cezasının silinmesine karar verildiği belirtildi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, avukatları, Jacqueline Sauvage'ın Nisan ortasında cezaevinden çıkabileceğini belirtti.

Sauvage oğlunun intiharından bir gün sonra, 10 Eylül 2012'de, 47 yıldır evli olduğu kocası Norbert Marot'u ona ait tüfekle 3 el ateş ederek öldürmüştü.

Sauvage oğlunun, babasının tacizi nedeniyle intihar ettiğini iddia etmiş, saldırgan bir alkolik olduğunu söylediği kocasının yıllardır kendisine ve 3 kızına tecavüz edip şiddet uyguladığını belirtmişti.

Avukatlarının yaptığı temyiz başvurusu ise, cinayetin meşru müdafaa sayılmaması nedeniyle Aralık ayında reddedilmişti.

Mahkemenin bu kararı Fransa kamuoyunda büyük tepki çekti ve şiddet mağdurlarının da meşru müdafaa kapsamına alınması yönünde çağrılar yapılmaya başlandı.

İnternette başlatılan kampanyada 400 binden fazla kişi Cumhurbaşkanı Hollande'ın af yetkisini kullanması için imza verdi. Çağrıların ardından Hollande geçen hafta Sauvage'nin üç kızıyla görüştü.

Fransa Cumhurbaşkanlığı'nın sarayından yapılan açıklamada "Kabul edilemez bir insani durum karşısında Cumhurbaşkanı, mahkemeye saygı duymakla birlikte Sauvage'ın en kısa sürede ailesinin yanına geri dönmesini mümkün kılmak istemektedir." denildi.

Sauvage'ın kızları "Şiddet ve taciz karşısında fazlasıyla aşağılanmaları nedeniyle sessiz kalmış oldukların" söylemişti.

Fransa cumhurbaşkanı af yetkisini çok nadir olarak kullanıyor.