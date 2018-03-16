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Dünya

Fransa'da Suudi prenses için yakalama emri

Suudi Arabistan Selman'ın kız kardeşi Hussat hakkında yakalama kararı çıkarıldı

16 Mart 2018 03:52

Fransa'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kız kardeşi Hussat hakkında yakalama emri çıkarıldı.

"Le Point" dergisinin internet sitesinde yer alan haberde, Prenses Hussat hakkında, Paris'teki apartman dairesine çağrılan bir tamirci ile yaşanan gerginlik nedeniyle yakalama emri çıkarıldığı belirtildi.

Habere göre, geçen yıl eylül ayında Prenses Hussat'ın Paris'in Foch Bulvarı'ndaki dairesine çağrılan tamircinin, dairenin fotoğraflarını çektiği fark edildi.

Tamircinin dövüldüğü ileri sürüldü

Prenses Hussat ve yakın korumasının müdahale ettiği tamircinin, basın organlarına satmak için dairenin fotoğraflarını çektiği gerekçesiyle yere yatırılarak dövüldüğü, saatlerce sorgulandığı, malzemelerine el konulduğu ileri sürüldü.

Aralık ayı başında Prenses Hussat'ın koruması hakkında adli soruşturma açıldığı belirtilen haberde, Prenses Hussat hakkında da Paris savcılığı tarafından yakalama emri çıkarıldığı kaydedildi.

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