T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransa'da şüpheli paket alarmı; Marsilya'daki tren garı boşaltıldı

Fransa’nın Marsilya kentindeki Saint-Charles tren garının şüpheli bir nesnenin bulunması nedeniyle tahliye edildiği bildirildi

20 Ağustos 2017 23:12

Fransa’nın Marsilya kentindeki Saint-Charles tren garının şüpheli bir nesnenin bulunması nedeniyle tahliye edildiği bildirildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Fransa’nın Marsilya kentindeki Saint-Charles tren garının şüpheli bir nesnenin bulunması nedeniyle tahliye edildiği bildirildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Fransız Demir Yolları İdaresi (SNCF), “Valilikten gelen talep üzerinde Marsilya’daki Saint-Charles tren garı, sahipsiz bir bagajın tespit edilmesinin ardından tahliye edildi” ifadelerini kullandı. İlgili kurum yetkililerinin tren garında incelemelerde bulunduğu bildiriliyor. Ancak olayın ayrıntılarıyla ilgili henüz bir bilgi yok.

Fransız Demir Yolları İdaresi (SNCF), Marsilya’daki Saint-Charles tren garının yolcuların tahliyesinin ardından normal çalışma düzenine döndüğünü duyurdu.

SNCF’nin Twitter’den paylaştığı mesajda, “Az önce Saint-Charles tren garında tahliye sonlandırıldı, trenlerin çalışması normale dönüyor” ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER

FransaMarsilyagar boşaltıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24