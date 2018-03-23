Fransa'da süpermarkette rehine krizi; saldırgan 'IŞİD'li olduğunu söyledi, AFP, ölü sayısını 3 olarak duyurdu!

Fransa’nın güneyindeki Trebes kasabasında, IŞİD üyesi olduğunu söyleyen ve Paris katlıamının baş zanlısı Salah Abdeslam’ın serbest bırakılmasını istediği kaydedilen silahlı bir saldırgan, süpermarkette bulunanları rehin aldı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir kaynak, üç kişinin hayatını kaybettiğini 2 kişinin de yaralandığını aktarırken; İçişleri Bakanlığı ise bu bilgiyi teyit etmedi. Kaynağın, "Marketteki çalışanların ve müşterilerin çoğu kaçmayı başardı" dediği de belirtildi.

Trebes Emniyet Müdürü Jean-Vallery Letterman da "Maalesef bir kişinin öldüğünü düşünüyoruz ancak kontrol için olay yerine doktor götüremiyoruz" diye konuştu. AFP'nin duyurduğuna göre soruşturmaya yakın kaynaklar saldırganın polis tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe ise olayla ilgili olarak "Durum ciddi" ifadesini kullandı.Olay yerine yüzlerce polis gönderilirken, bölge kordon altına alındı.

Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Trebes kentinde silahlı bir kişinin Super U isimli süpermarkettekileri rehin aldığı kaydedildi.

Le Figaro gazetesi 45 yaşındaki bir yarbayın süpermarketteki rehinelerden biriyle yer değiştirdiğini duyurdu.

Tekbir getirip, 'Hepinizi öldüreceğim' diye bağırdı

BFM televizyonuna konuşan Trebes Belediye Başkanı Erik Menassi, olayda en az bir kişinin öldüğünü söyledi. Menassi, saldırganın süpermarkette tekbir getirerek girip "Hepinizi öldüreceğim" diye bağırdığını belirtti.

AFP'ye konuşan bir görgü tanığı bir erkeğin yerel saatle 11.15'te 'Super U' adlı süpermarkete girdiğini ve ardından silah sesleri duyulduğunu söyledi. Saldırganın IŞİD'e bağlılık yemini ettiği belirtildi. Saldırganın süpermarkette bulunan 8 kişiyi rehin aldığı belirtildi.

Yerel L'Independant gazetesinde, Trebes kentindeki süpermarkette güvenlik güçlerinin operasyonunun sürdüğü, süpermarkette bir kişinin öldüğü bilgisi yer aldı. AFP ise bir polis kaynağına dayandırdığı haberinde en az iki kişinin öldüğünü bildirdi.

Bir polis memuru vuruldu

Güvenlik kaynakları rehine krizinin yaşandığı kasabaya 15 dakika uzaklıktaki Carcassonne kasabasında da rehine krizinden önce bir polis memurunun ateşli silahla vurulduğunu belirtti.

Bu iki olayın bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.