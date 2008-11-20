Fransa’da soykırım yasa teklifine darbe

Fransa’da polemiklere son vermek için kurulan parlamento komisyonu, tarihle ilgili yeni yasalar yazılmamasını tavsiye etti. Böylece ‘Ermeni soykırımı’nın inkârına ceza öngören teklifin yasalaşması olasılığı azaldı



Fransa 1915 Ermeni soykırımını alenen tanır” ibaresi taşıyan 2001 tarihli yasanın da aralarında bulunduğu 4 Fransız yasası hakkında devam eden polemiklere son verme amacıyla kurulan parlamento komisyonu, tarihi ilgilendiren yeni yasalar çıkarılmamasını tavsiye etti.

Polemik konusu yürürlükteki yasalara dokunulmamasını da isteyen komisyon, bunlara yenilerinin eklenmesinin sakıncaları üzerinde durdu. Ulusal Meclis Başkanı Bernard Accoyer’in imzasını taşıyan komisyon raporu “soykırımların inkârını cezalandıracak türden yasaların yol açacağı tehlikelere karşı” parlamenterleri uyararak, başka ulusal ve etnik gruplardan benzer çok sayıda talebin sırada olduğunu hatırlattı.



Komisyon böylece Fransız Ulusal Meclisi’nde 18 Ekim 2006’da kabul edilip halen Senato’da gündeme alınmayı bekleyen ve “Ermeni soykırımı olmadı” diyenlere 6 ay hapis ve 45 bin euro para cezası öngören yasa teklifine karşı açıkça tavır almış oldu. Uyma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, bu rapordan sonra, Senato’nun metni benimseyip yasalaştırması olasılığı daha da azaldı.



Öte yandan 2001’den beri yürürlükte olan ve “Ermeni soykırımı”nın Fransa tarafından tanınmasına yol açan ilk yasanın da iptal olabileceği belirtiliyor. Sekiz ay süren komisyon çalışmaları sırasında, komisyonun dinlediği isimlerden Fransa Anayasa Mahkemesi eski Başkanı, Sosyalist Senatör Robert Badinter’in, “Fransız Anayasası’nda geçen yaz yapılan değişiklikleri takiben Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkının tanındığına” işaret ettiği ve “böyle bir başvuru olursa Anayasa Mahkemesi bu yasayı kesin olarak iptal eder” dediği bildirildi.



Ermenilerden tepki



Fransa’daki tüm Ermeni kuruluşlarının üst örgütü olan Ermeni Örgütleri Koordinasyon Konseyi (CCAF) yaptığı açıklamada, “Türk resmi makamlarının inkârcı görüşleri ihraç etmesi yüzünden, Ermeni soykırımını inkâr eylemleri Fransa’da da sürüyor” dendi ve yasa teklifinin Senato gündemine alınması için düzenlenecek 22 Kasım’daki miting çağrısını tekrarladı. Oybirliğiyle karar alan komisyonda her partiden toplam 32 milletvekili bulunuyordu. Rapor, “Ulusu ortak bir bellek etrafında birleştirme” adını taşıyor.



Tartışılan yasalar



1 - Yahudi soykırımının inkârına 6 aya kadar hapis, 45 bin Euro ceza öngören 1990 tarihli yasa,

2 - ‘Ermeni soykırımı’nın tanınmasıyla ilgili 2001 tarihli yasa,

3 - Köle ticaretini insanlık suçu sayan 2001 tarihli yasa,

4 - Sömürgeciliğin olumlu yönleri de bulunduğunu söyleyen 2005 tarihli yasa (bazı maddeleri anayasa mahkemesince iptal edildi).

