Fransa'da Sosyalistlerden Türkiye'ye destek

ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye'nin AB üyeliğini destekleyen açıklamaları, Fransa'da Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdirdi.

Muhalefetteki Sosyalist Parti'nin yetkilileri, yaptıkları açıklamalarda, Türkiye'nin üyeliğine itirazını yineleyen Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi eleştirdiler.

Sosyalist Parti Genel Sekreteri Martine Aubry, ilke olarak Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkmadıklarını yineleyerek, Türkiye'nin Avrupa yolunun açık olması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin de taahhütlerini yerine getirmesinin önemine işaret eden Aubry, bunun için daha uzun bir yol olduğunu ifade etti. Aubry, Fransa dönem başkanı iken Türkiye'nin üyeliğine karşı çıkmayan Sarkozy'nin şimdi bu konuyu gündeme getirmesinin "şaşırtıcı" olduğunu söyledi.



Sosyalist Parti milletvekili Vincent Peillon da, "Daha baştan istemiyorum demek, ağır tarihi bir sorumluluk getirir" dedi.