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Dünya

Fransa'da Sosyalist Parti delegeleri sandık başına gitti PARİS (A.A)

10 Ekim 2011 03:22

-Fransa'da Sosyalist Parti delegeleri sandık başına gitti PARİS (A.A) - 10.10.2011 - Fransa'da ana muhalefetteki Sosyalist Parti delegeleri, gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak adaylarını belirlemek için düzenlenen seçimin ilk turunda bugün sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre, Francois Hollande'ın oyların yüzde 39'unu, Martine Aubry'nin ise yüzde 31'ini aldı. Bu sonuçlara göre, gelecek hafta düzenlenecek ikinci tur, Hollande ve Aubry arasında gerçekleşecek. Geçen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partinin adayı olan ve Nicolas Sarkozy karşısında yarışı kaybeden Segolene Royal, aday adaylığı yarışında sadece yüzde 7 oranında oy alarak büyük bir hezimete uğradı. Seçimlerde yüzde 6 oranında oy alma başarısı gösteren Manuel Valls, ikinci turda Hollande'ı destekleyeceğini açıkladı. İlk turda yüzde 17 oranında oy alan Arnaud Montebourg, ikinci turda kimi destekleyeceğini daha sonra açıklayacağını duyurdu. New York'taki skandaldan önce düzenlenene anketler, IMF eski başkanı Dominique Strauss-Kahn, sosyalist partiden aday olarak, cumhurbaşkanlığı seçimini açık farkla önde bitireceğini ortaya koyuyordu.

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