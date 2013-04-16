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Dünya

Fransa'da Sosyalist hükümette 8 milyoner

Eski bütçe bakanının offshore hesapları olduğunun ortaya çıkmasının ardından mal varlığı yayımlana kabinede 8 milyoner olduğu ortaya çıktı

16 Nisan 2013 16:33

Cumhurbaşkanı François Hollande, eski Bütçe Bakanı Jerome Cahuzac'ın offshore hesaplarının ortaya çıkmasının ardından verdiği talimatla bütün kabinenin mal varlıkları halka açıklandı. Açıklanan rakamlara göre 37 bakandan 8'inin 1 milyon Euro'yu aşkın mal varlığı bulunduğu ortaya çıktı.

1 Milyon avro'yu aşkın hesabı olanlar kabine üyeleri arasında Başbakan Jean-Marc Ayrault, Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, Çalışma Bakanı Michel Sapin ve Sağlık Bakanı Marisol Touraine de bulunuyor.

En "zengin" bakan, köklü antikacı bir aileden gelen Dışişleri Bakanı Laurent Fabius. Fabius 6 milyon 557 bin 994 Euro'luk mal varlığı bildiriminde bulundu.

En "yoksul" bakan ise aynı zamanda kabinenin en gençlerinde olan hükümet sözcüsü Arap kökenli Najad Vallaud-Belkacem oldu. Hükümet sözcüsünün mal varlığı 106 bin 740 Euro olarak açıklandı.

Başbakan Jean-Marc Ayrault'nun mal varlığı 1 milyon 550 bin Euro, Bütçe Bakanı'nın istifasından en olumsuz etkilenen Maliye Bakanı Pierre Moscovici'ninki de 268 bin 558 Euro olarak açıklandı.

Kabinede mal varlığı 100 bin Euro'nun altında olan bakan bulunmuyor.

Kabinedeki bakanların mal varlıklarının açıklanması, ülkede kimseyi tatmin etmedi. Sol ve sağ partilere mensup parlamenterler seçilmiş vekillere karşı "cadı avı" başlatılmasından korkuyor. Fransız Millet Meclisi başkanı Claude Bartolone, mal varlıklarının açıklanmasını "paparazzi demokrasisi" olarak değerlendirdi.

Tarım Bakanı Stepahne Le Foll ise "zengin ve solcu olmak arasında uyumsuzluk yok" şeklinde konuştu. Aşırı sağcı Milli Cephe (FN) partisi mal varlıklarının açıklanmasını "göz boyamaca" olarak değerlendirirken, Komünist Parti, "vergi kaçırmayla mücadele böyle olmaz" açıklamasında bulundu.

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