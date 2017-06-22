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Dünya

Fransa'da şort yasağına "etekli" çözüm

Nantes şehrinde, yönetimin bermuda ve şort yasağı getirdiği otobüs ve tramvay sürücüleri, etekle işbaşı yaptı

22 Haziran 2017 01:25

Fransa'nın kuzeybatısında bulunan Nantes şehrinde, yönetimin bermuda ve şort yasağı getirdiği otobüs ve tramvay sürücüleri, yasak olmayan bir kıyafet seçip etekle işbaşı yaptı.

Yerel Presse Ocean gazetesinin haberine göre, şehrin otobüs ve tramvay  hatlarının işleyişinden sorumlu Semitan şirketi yönetimi, aşırı sıcaklar  nedeniyle sürücülerin işe bermuda ve şort ile gelmeleri üzerine bunun  yönetmeliklere aykırı olduğunu bildirdi.

Yönetim, otobüs ve tramvay hatları çalışanlarının bu tür kıyafetler  giyemeyeceği yönünde genelge yayınladı.

Bu uygulamaya karşı çıkan bir grup şoför ve makinist, yönetimin yasak  kararını ilginç bir yöntemle protesto etti. Kadın personelin etek giyerek  çalışmasına bir engel olmadığına işaret eden erkek şoförler, bermuda veya şort  yerine etek giyerek işbaşı yaptı.

 

"Eteklerimizi giyip geldik"

 

Bir çalışan, "Aşırı sıcaklara uygun olmayan iş elbiselerimiz mevcut.  İstedikleri şekilde etek giyebilen kadın çalışanlara imreniyoruz." ifadeleriyle  kavurucu sıcakta şirketin belirlediği iş elbiselerini taşımanın zorluğuna dikkati  çekti. Bir başka şoför ise, "Şirketimizde etek ile çalışmaya karşı herhangi bir  engel yok, o halde biz de eteklerimizi giyip geldik." sözleriyle tepkisini dile  getirdi.

Sendika yetkilileri ise, belediye otobüslerinde klima olmadığını  belirterek, şoförlerin gün boyunca 50 dereceye varan sıcaklarda çalıştığını  kaydetti.

Fransa'da aşırı sıcakların tehlikeli boyutlara çıktığı açıklandı.  Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son olarak Ardeche ve Drome'u da ekleyerek 67  departmanda turuncu alarm verildiğini, bu bölgelerde aşırı sıcaklar nedeniyle  hayati tehlike oluştuğunu duyurdu.

 

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