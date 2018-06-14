Fransa'da son 30 yılın en uzun grevine neden olan tasarıya onay

Fransa'da son 30 yılın en uzun grevine neden olan demiryolu reform tasarısı Senato'da onaylandı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin Ulusal Demiryolu İdaresi'nde (SNCF) değişiklikler getiren tasarısı için Senato'da oylama yapıldı. Tasarı, 82 ret oyuna karşı 245 evet ile Senato'dan geçti. Böylelikle ülkede son üç aydır gösteri ve grevlere neden olan tasarı yasalaştı. Tasarı, dün Ulusal Meclis'te 80'e karşı 452 oyla kabul edilmişti.

Demiryolu çalışanları söz konusu tasarıya tepki göstermiş, çalışanların 3 Nisan'da başlattıkları grev, son 30 yılın en uzun süreli grevi olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkede demiryolu ulaşımında tekel oluşturan SNCF'in rekabete açılması, bazı hatların özel sektöre devri, ayrıcalıklı demiryolu çalışanı statüsüne son verilmesi ve SNCF'in hukuki yapısında değişiklikler getiren düzenlemenin 2020'den itibaren uygulamaya konulması bekleniyor. Bu kapsamda, hükümet, SNCF ve sendika temsilcilerinin cuma günü bir araya gelerek değişikliklerle ilgili yol haritasını görüşmeleri bekleniyor.

Demiryolu çalışanlarını temsil eden sendikalar, dün yaptıkları açıklamada, 3 Nisan'dan beri haftada iki gün sürdürülen kademeli grevlerin devam edeceğini belirtmişti.

Sendikalar ayrıca, 28 Haziran'da ülke çapında düzenlenecek gösteri ve yürüyüşlere destek çağrısı yapmıştı.