Fransa, bütün bakanların malvarlıklarını açıklayacak

Fransız hükümeti, eski Bütçe Bakanı Jerome Cahuzac'ın yurt dışında hesabının çıkmasının ardından, tüm bakan ve yardımcı bakanların mal varlıklarını 15 Nisan'a kadar açıklayacaklarını duyurdu.

Fransa'da yaşanan Cahuzac krizinin ardından Fransa hükümeti yeni bir karar aldı.

Hükümet, son yaşanan skandalın ardından siyasilere olan güveni artırabilmek için 24 Nisan'da Bakanlar Kurulu'na "siyasi yaşamda ahlak" başlıklı bir yasa tasarısı sunulacağını da bildirdi.

Resmi olarak içeriği hakkında henüz açıklama yapılmayan yasa tasarısında, dolandırıcılık ve yolsuzluktan makhum olan siyasilere daha ağır hapis ve siyasetten men cezası, seçilmiş vekillerin her türlü mal varlığının kamuoyuna açıklanması ve seçilmiş vekillere siyaset dışında paralel mesleki faaliyetlerin yasaklanması gibi önlemlerin yer alacağı söyleniyor.

'Elimizde başka belgeler de var'

Cahuzac skandalını ortaya çıkaran Medipart haber sitesinin "elimizde başka siyasilerle ilgili belgeler de var" şeklindeki açıklaması medyanın gözünü hükümetin diğer bakanlarına çevirmiş durumda.

Merkez sol eğilimli Liberation gazetesinin "Mediapart'ın elinde Dışişleri Bakanı Laurent Fabius'ün İsviçre-Cenevre'deki banka hesabı hakkında delil var" şeklinde yanısttığı haber siyasi paniğe neden oldu.

Haber Mediapart ve Fabius tarafından yalanlanmasının ardından, Fabius haberi veren gazeteden davacı olacağını duyurdu.