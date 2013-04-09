T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransa, bütün bakanların malvarlıklarını açıklayacak

Eski Fransız Bütçe Bakanı Jerome Cahuzac'ın İsviçre bankalarında bulunan hesabını sakladığını itiraf etmesinin ardından neden olduğu siyasi skandal büyüyor

09 Nisan 2013 13:12

Fransız hükümeti, eski Bütçe Bakanı Jerome Cahuzac'ın yurt dışında hesabının çıkmasının ardından, tüm bakan ve yardımcı bakanların mal varlıklarını 15 Nisan'a kadar açıklayacaklarını duyurdu.

Fransa'da yaşanan Cahuzac krizinin ardından Fransa hükümeti yeni bir karar aldı.
 
Hükümet, son yaşanan skandalın ardından siyasilere olan güveni artırabilmek için 24 Nisan'da Bakanlar Kurulu'na "siyasi yaşamda ahlak" başlıklı bir yasa tasarısı sunulacağını da bildirdi.
 
Resmi olarak içeriği hakkında henüz açıklama yapılmayan yasa tasarısında, dolandırıcılık ve yolsuzluktan makhum olan siyasilere daha ağır hapis ve siyasetten men cezası, seçilmiş vekillerin her türlü mal varlığının kamuoyuna açıklanması ve seçilmiş vekillere siyaset dışında paralel mesleki faaliyetlerin yasaklanması gibi önlemlerin yer alacağı söyleniyor.
 
 

'Elimizde başka belgeler de var' 

 
 
Cahuzac skandalını ortaya çıkaran Medipart haber sitesinin "elimizde başka siyasilerle ilgili belgeler de var" şeklindeki açıklaması medyanın gözünü hükümetin diğer bakanlarına çevirmiş durumda.
 
Merkez sol eğilimli Liberation gazetesinin "Mediapart'ın elinde Dışişleri Bakanı Laurent Fabius'ün İsviçre-Cenevre'deki banka hesabı hakkında delil var" şeklinde yanısttığı haber siyasi paniğe neden oldu.
 
Haber Mediapart ve Fabius tarafından yalanlanmasının ardından, Fabius haberi veren gazeteden davacı olacağını duyurdu.

ETİKETLER

fransajerome cahuzacisviçrebankahükümetmalvarlığıbakan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24