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Ekonomi

Fransa’da şirket iflaslarında patlama yaşanıyor

Fransa'da şirket iflasları, 2008 yılında, bir önceki yıla oranla yüzde 10 arttı.

20 Ocak 2009 02:00

Fransa'da şirket iflasları, 2008 yılında, bir önceki yıla oranla yüzde 10 arttı.

Le Monde gazetesinde yayınlanan araştırmaya göre, geçen yıl iflasını isteyen şirketlerin sayısı 55 bine ulaştı. Özelikle, geçen yılın ikinci yarısında şirket iflaslarında önemli artış yaşandığı gözlendi.

Fransa'da son olarak 1993 yılında, ekonomik durgunluğun ardından 63 bin şirket mahkemeye başvurarak, iflasını talep etmişti.

AB Komisyonu, dün yaptığı açıklamada, 2009 yılında Fransa'da gayri safi milli hasılanın yüzde 1,8 oranında düşüş göstereceği tahmininde bulunmuştu.

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