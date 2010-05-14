Fransa'da silah ve patlayıcı bulundu

T24-



Polisin bir eve yaptığı baskında ayrıca 100 bin Euro nakit para ele geçirilirken, iki kişi gözaltına alındı.



İspanya'dan gelen ve bir erkek ile bir kadının içinde bulunduğu araçta ele geçirilen silah ve mühimmatın ardından, gözaltına alınanlardan birisinin evine yapılan baskında, polisi şaşkına çeviren silah yüklü cephane ortaya çıkarıldı.



Baskında, onlarca tüfek, tabanca ve binlerce mermi, 6 adet havan topu, çok sayıda el bombası ve patlayıcı yapımında kullanılan fünye ile diğer araç ve gereçler bulundu.