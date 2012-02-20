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Dünya

Fransa'da sigarasız plaj uygulaması başlıyor

Fransa'nın güneyindeki turistik Nice kentinde sigarasız plaj uygulamasına geçiliyor

20 Şubat 2012 21:59

 

T24 - Fransa'daki Ulusal Kanserle Mücadele ve Nice Belediyesi'nin yaptığı anlaşma gereği, kent merkezindeki bir plajda, sigara kullanımına yasak getiriliyor. 
 
Yaz sezonunun açılmasıyla yürürlüğe girecek yeni düzenleme, Baie Des Anges(Melekler Koyu) plajında sigara içenlerin 38 avroya kadar para cezasına çarptırılmalarını öngörüyor. 
 
Daha önce ABD'nin New York kenti yöneticilerinin ünlü Central Park'ta sigara yasağı getirmesinin ardından, Nice kentinde başlatılacak bu uygulamaya özellikle kanserle mücadele dernekleri yoğun destek veriyor. 
 
Aynı plaj, daha önce de fiziksel özürlüler için yaptığı özel düzenlemelerle kamuoyununu ilgi odağı olmuştu. 
 
Nice Belediye yöneticileriyse bu uygulamanın diğer sahil kentlerine de en kısa zamanda yayılacağı görüşünde. 
 
Fransa'da düzenlenen bir kamuoyu araştırmasına göre halkın dörtte üçü, plajlarda sigara yasağına destek veriyor.

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