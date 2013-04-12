Fransa'da sessiz 'darbe' mi yaşandı?

İsviçre basını, Cenevre bankalarındaki hesabını ülkesine beyan etmediğini itiraf ederek Fransa'da siyasi skandala neden olan eski Bütçe Bakanı Jerome Cahuzac'ın, Fransız ordusu ve gizli servisleri tarafından "düşürüldüğü" iddiasını ortaya attı. Gerekçenin de Fransa'nın savunma bütçesinde öngörülen tarihi kesintiler olduğu söyleniyor.



Bütçe Bakanlığı görevinden, hakkında soruşturma açılan 19 Mart günü istifa eden ve yalan söylediğini 2 Nisan günü itiraf eden Jerome Cahuzac'la ilgili her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Son iddia İsviçre'nin Fransızca konuşulan bölümündeki gazetelerden geldi. Haftalık L'Hebdo dergisi, adını belirtmediği Fransız askeri yetkilileri kaynak göstererek, Cahuzac'ın "Fransız ordusu ve gizli servisleri tarafından düşürüldüğünü" yazdı.

Kayhan Karaca'nın ntvmsnbc'dekiahberine göre, derginin haberinde Cahuzac'ın ülkedeki bütçe açığını kapatmak için Savunma Bakanlığı bütçesinde bugüne kadar görülmemiş oranda kesintiye gidilmesini öngören çalışma yürüttüğü belirtildi. Bütçe Bakanlığı'nın 2014-2019 dönemi askeri planlaması hakkında hazırladığı yasa tasarısında, savunma harcamalarının GSYMH'nin yüzde 1.5'inden yüzde 1.1'e çekilmesinin öngörüldüğü, silahlı kuvvetler, gizli servisler ve Fransız silah endüstrisinin bu duruma hiç de sıcak bakmadıkları hatırlatıldı.



Savunmada kesinti



Söz konusu yasa tasarısında, Fransız Kara Kuvvetleri'nde 31 alay kaldırılması, ülkenin en ünlü uçak gemisi Charles-de-Gaulle'ün satışa çıkarılması, Fransız Savunma Bakanlığı'nın Tiger savaş helikopterleri ve Barracuda tipi iki nükleer denizaltı için verdiği siparişlerin iptal edimesi, Fransa'nın yurtdışına bir türlü pazarlayamadığı Rafale tipi savaş uçakları ile Airbus A400M tipi askeri nakliye uçaklarının üretimlerinin durdurulması, Silahlı Kuvvetler'de 51 bin kişilik kadronun kaldırılması, yurtdışındaki bazı Fransız askeri üslerinin kapatılması ve istihbarat birimlerinin bütçelerinin azaltılmasına ilişkin hükümler yer alıyor.

İsviçre bankalarındaki hesabını ülkesine beyan etmediğini itiraf eden Bütçe Bakanı Jerome Cahuzac istifa etmişti.

Ancak yasa tasarısının gerek Silahlı Kuvvetler gerekse istihbarat birimleri içinde "huzursuzluk yarattığı", bu birimlerin, yasanın yürürlüğe girmesi halinde "Fransa'nın uluslararası güç statüsünü kaybedeceği" ve "BM Güvenlik Konseyi'nde daimi üyeliği hak etmeyen bir ülke haline geleceğini" düşündükleri belirtiliyor.

L'Hebdo dergisi, konuyla ilgili haberinde, adını vermediği bir Fransız askeri yetkilinin, "Cahuzac'ı ordu düşürdü. Bize saldıran karşılığını alır. O bizim ölümümüzü istiyordu. Biz onu hakladık. Eğer (Cumhurbaşkanı) Hollande aynı yolda devam ederse başka bakanların başına da benzer işler gelebilir" şeklindeki tehdit dolu ifadelerini de aktardı.



'Fransız gizli servisi' vurgusu



İsviçre basını, İsviçre'deki banka sırrı yasalarına rağmen Cahuzac hakkında Fransız adaletinin elindeki verilerdeki ayrıntıların "Cenevre makamlarını olağanüstü şaşırttığını" da belirtip, bu durumu "işin arkasında yıllardır vergi dolandırıcılığını yakın takibe almış Fransız gizli servislerinin olmasına" bağlıyor. Tribune de Geneve gazetesi, bu konuda "Bazı bilgilerin adalete teslim edilmek yerine, zamanı geldiğinde siyasilere karşı kullanılmak üzere el altında tutulduğu söyleniyor" ifadelerini kullanıyor.



Tasarı ertelendi



Gazete, Fransız Silahlı Kuvvetleri, gizli servsileri ve yıllık cirosunun 15 milyar Euro'nun üzerinde olduğu söylenen Fransız savunma endüstrisinin yaptıkları lobi ve baskı sonucunda Cumhurbaşkanı Hollande'ın askeri programlama yasa tasarısının görüşülmesini sonbahara ertelediğini bildiriyor.

Gazete, Jerome Cahuzac'ın yerine Bütçe Bakanlığı'na getirilen Bernard Cazeneuve'ün de Fransız savunma endüstrisinin merkezi üslerinden biri olan Cherbourg kenti milletvekili olduğuna daikkat çekiyor.