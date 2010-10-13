Fransa'da sendikalar greve gitti

T24 - Fransa'da sendikalar hükümetin bütçe açıklarını gerekçe göstererek gündeme getirdiği emeklilik reformlarına karşı yeniden greve gitti.



Bir günlük grev, son bir ayda düzenlenenlerin dördüncüsü.

Toplu taşıma çalışanları, memurlar ve öğretmenler bugünkü grev çerçevesinde iş bıraktı.

Paris'teki Orly Havaalanı'ndan kalkacak uçak seferlerinin yarısının, Charles de Gaulle ve Beauvais Havaalanları'ndaki uçuşların da üçte birinin iptal edildiği bildirildi.

Ayrıca ülke çapında yüzbinlerce işçinin katılacağı gösteriler yapılması planlanıyor.

Hükümetin reform planları çerçevesinde üç yıl içinde yüz milyar doların üzerinde tasarruf öngörülüyor.

Ancak en tartışmalı madde, yeni yasayla emeklilik yaşının 60'dan 62'ye çıkarılacak olması.

Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy bunun şart olduğunu, zira nüfusun yaşlanması nedeniyle çalışan sayısının ciddi olarak düştüğünü savunuyor.

Ayrıca kamuda binlerce kişinin işten çıkarılması bekleniyor.



Tasarı Senato'nun önünde

Toplu taşıma ve enerji sektörlerinde bazı sendika üyeleri ise bu akşamdan itibaren belirsiz süreyle grev başlatma tehdidinde bulunuyor.

Bugünkü grev sona ermeden önemli sendikalarda bu konuda oylama yapılacağı söyleniyor.

Bu Cumartesi günü de büyük gösteriler düzenleneceği belirtiliyor.

Grevlerden enerji sektörü de büyük darbe aldı.

Petrol işçilerinin 15 gündür grevde olması nedeniyle, Avrupa çapındaki dizel yakıt fiyatları arttı.

Cumhurbaşkanı Sarkozy ise emeklilik reformunun kilit önem taşıyan maddelerinde taviz vermeyeceklerini vurguladı.



Fraser'ın aktardığına göre Sarkozy, sendikalar içindeki bölünmeden cesaret buluyor olabilir.

Ülkedeki beş büyük sendika konfederasyonundan CFTC'nin lideri, belirsiz süreyle grev fikrine sıcak bakmadığını gösterdi.



Paris metro sürücülerinin büyük bölümünü temsil eden sendika da üyelerinin greve gitmeyecekleri bildirildi.

Emeklilik reformuna ilişkin tasarının yasalaşması için Senatonun da onayı gerekiyor.

Senatonun, Ekim ayı başında tasarıyı ele almaya başlaması öngörülüyor.





