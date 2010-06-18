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Dünya

Fransa'da sel: 25 ölü

Fransa'nın güneydoğusunda aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde ölenlerin sayısı 25'e çıktı.

18 Haziran 2010 03:00

T24  - Fransa'nın güneydoğusunda aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde ölenlerin sayısı 25'e çıktı.

Fransa'nın güneyini sel bastı - GALERİ



Fransa'nın Var bölgesinde meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısı 25'ye çıktı. Yetkililer, kayıplar nedeniyle ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Bölgede, ayrıca 104 bin hanenin elektriksiz kaldığı, 20 bin hanenin de telefonun kesildiği bildirildi.

Yağışlardan en fazla etkilenen, 40 bin kişinin yaşadığı Draguignan kentindeki sokaklarda suların 2 metreyi geçtiği, kentte çoğu yaşlı 11 kişinin öldüğü kaydedildi.

Sel felaketinin, bölgede ciddi bir maddi zarar yol açtığı bildirildi.


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