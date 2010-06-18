Fransa'da sel: 25 ölü

T24

Fransa'nın Var bölgesinde meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısı 25'ye çıktı. Yetkililer, kayıplar nedeniyle ölü sayısının artabileceğini belirtti.Bölgede, ayrıca 104 bin hanenin elektriksiz kaldığı, 20 bin hanenin de telefonun kesildiği bildirildi.Yağışlardan en fazla etkilenen, 40 bin kişinin yaşadığı Draguignan kentindeki sokaklarda suların 2 metreyi geçtiği, kentte çoğu yaşlı 11 kişinin öldüğü kaydedildi.Sel felaketinin, bölgede ciddi bir maddi zarar yol açtığı bildirildi.