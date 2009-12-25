Fransa'da seks devrimi

Eylemler yurt çapındaki tüm liselere yayılırken, Fransız medyası konuyu "seks devrimi" başlığı ile ele alıyor. Fransa kimliğini arıyor... Burka tartışmalarının yerini şimdi de mini etek aldı. Aslında herşey dönem başında, Geoffroy Saint Hilaire Lisesi'nin katı bir kıyafet yönetmeliğini uygulamaya koymasıyla başladı.Yönetmeliğe göre, mini etek, şort, düşük belli pantolon ve kısa tişörtler giymek, piercing takmak yasaklandı. CnnTürk'te yer alan habere göre, gençler "seksi" kıyafetlerin yasaklanmasının özgürlüğe darbe olduğunu söyleyerek ayaklandı.Okul yönetimi, ayaklanmayı başlatan 3 genç kızı okuldan uzaklaştırdı ancak okul müdürü Bernard Nogri, öğrencilerin sadece nazikçe uyarıldığını söylüyor:"Gayet nazikçe, okula plaja gelir gibi gelen bazı öğrencilerimizi uyardık. Bazıları okula çok düşük belli pantolonlarla gelip kalçalarını gösteriyor, uygunsuz bir davranış bu."Öğrenciler ise okul müdürü ile aynı fikirde değil... "Burası okul, hapishane değil' sloganı atan öğrenciler her sabah okul önünde bir yürüyüş yapıyor. Erkekler de kızlara destek vermek için bermuda şortlar giyerek eylemlere katılıyor:"Üzerimdeki eteğin çok kısa olduğunu söylüyorlar. Ama her sabah ben evden çıkarken ailem zaten benim ne giydiğimi görüyor, özellikle de babam. Ben ve ailem ne giydiğimin farkındayız ama burada bir liseli olarak bu tarz kıyafetlerin ayıp olduğu söyleniyor."Şimdi Fransız medyasının gündeminde "şort davası" olarak adlandırdıkları eylemler burka tartışmalarını bile önüne geçmiş durumda. Fransız solu eylemleri sonuna kadar destekliyor.Mini etek destekçileri ve karşıtları arasında internet üzerinden hararetli bir tartışma var. Burka tartışmasında yasaktan taraf olanlar ise mini eteğin giyilmemesi gerektiğini savunuyor.