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Dünya

Fransa'da seçim günü

Fransızlar bugün 24’üncü cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandığa gitti

22 Nisan 2012 12:38

Fransa’da bugün cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılıyor. İki turlu seçimlerin ilk turunda Sarkozy ve Hollande dışındaki adayların yüzde 50 barajını aşması beklenmiyor.

Son anketler, sosyalist aday Francois Hollande ile cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy dışındaki adayların ilk turda yüzde 50 barajını aşamayacağını gösteriyor.

En fazla oyu alan iki aday 6 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerinde kozlarını paylaşacak.

İkinci tur seçimlerinde ise ibre Hollande'ı gösteriyor.

Hollande'ın cumhurbaşkanlığına seçilerek 17 yıllık muhafazakâr iktidarlar dönemini sona erdirmesi bekleniyor.


Brileşin ve harekete geçin


Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, Nice kentinden seçmenleriyle son kez buluştu.

Konuşmasında Hollande’a yüklenen Sarkozy, halka “Birleşin, harekete geçin, ayağa kalkın ve kimsenin sizi susturmasına izin vermeyin. Pazar günü seçmen kağıtlarınızı alıp gelin ve zaferimizi gerçekleştirin” diye seslendi.

Sarkozy seçim öncesi yayınlanan tüm anketlerde Hollande’ın arkasında görünüyor.

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