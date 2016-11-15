Fransa'da Sayıştay'dan orduya uyarı: Kapasitesinin üzerinde taahhüt üstleniyor

Fransa'da devletin hesaplarını incelemekle görevli Sayıştay Mahkemesi, ordunun yurt içi ve dışındaki operasyonlarında kapasitenin üzerinde taahhüt üstlendiği uyarısında bulundu.

Kamuoyuna açıklanan Sayıştay raporunda, "Ordunun yurt içi ve yurt dışı operasyonlarında insani, araç gereç ve mühimmat açısından kapasitesinin üzerinde sorumluluk alması, yeni ve aciliyet taşıyacak operasyonlara karşılık verme kapasitesini düşürecektir." ifadesine yer verildi.

Fransız ordusunun yurt dışında 2012-2015 yıllarında 9 farklı bölgede aktif olarak operasyonda bulunduğu hatırlatılan raporda, Ortadoğu ve Afrika'da radikal terör örgütleriyle mücadelede 8 bine yakın askerin görevlendirildiği, yurt içinde terörle mücadele kapsamında yine 7 bine yakın askerin görev yaptığı bildirildi.

Mevcut durumun, ordunun planlanan kapasitesinin üstünde olduğu uyarısı yapılan raporda, "Üst düzey taahhütler, birliklerin operasyon hazırlıklarını da sınırlandırıyor. Bu hem insan gücü hem de araç ve gereçlerin hazırlanması konusunda da sorun yaratıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, yurt dışı operasyonlarda uygun olmayan fiziki ve hava koşulları ile ordunun kullandığı araç ve gereçlerin eskidiği bilgisine yer verilerek, yine bazı operasyonlarda müttefik ülkelerin hava ulaşım gücünden destek alınması da eleştirildi.

Sayıştay raporunda, Savunma Bakanlığı harcamalarının kendilerine öngörülen yıllık bütçenin çok daha fazla üstüne çıkmasına da eleştiriler getirildi. Savunma Bakanlığı, son olarak yurt içi ve dışı operasyonlar için ilave 830 milyon avro kaynak talebinde bulunmuştu. Savunma Bakanlığına 2016 yılı bütçesinden yurt dışı operasyonlar için 1 milyar 15 milyon avro kaynak ayrılmıştı.